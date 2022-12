Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Fußgängerin in Hamburg von Auto angefahren: Tot Von dpa | 06.12.2022, 13:03 Uhr

Eine Fußgängerin ist in Hamburg von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Die 68-Jährige sei am Montagnachmittag im Dunkeln unvermittelt auf die Elbgaustraße getreten, sagte ein Polizeisprecher. An dieser Stelle hätte die Frau die Fahrbahn demnach nicht überqueren dürfen. Ein Autofahrer sah die Fußgängerin zu spät und erfasste sie mit seinem Auto. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen, erlag wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte.