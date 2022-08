ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down Lärmschutztunnel Für A7-Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen befahrbar Von dpa | 05.08.2022, 11:06 Uhr

Die Bauarbeiten am Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona gehen weiter, deshalb gibt es in den kommenden Tagen wieder Einschränkungen auf der A7. Die meisten Autofahrer dürfte das diesmal allerdings nicht betreffen.