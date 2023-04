Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Wilhelmsburg Fund von Leiche in Kanal: Prozess gegen 43-Jährigen Von dpa | 14.04.2023, 16:05 Uhr

Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Kanal in Hamburg-Wilhelmsburg muss sich von Donnerstag (20. April) an ein 43-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Dem Türken werde Totschlag an einer 29-Jährigen im Jahr 2013 vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Freitag. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann seine frühere Geliebte erwürgte. Hintergrund der Tat soll gewesen sein, dass die Frau vom Angeklagten fortlaufend Geld für ihren Lebensunterhalt forderte. Sie habe ihm gedroht, im Fall der Nichtzahlung seine Familie über das außereheliche Verhältnis zu ihr und seine Tätigkeit als Bordellbetreiber zu informieren.