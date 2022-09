Der Brief aus Hamburg von 1859 brauchte 16 Tage bis nach New York. Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Vor über 160 Jahren verschickt Für 180.000 Euro: Wertvoller Brief aus Hamburg von 1859 versteigert Von dpa | 24.09.2022, 12:54 Uhr

Vor mehr als 160 Jahren wurde er von Hamburg über Liverpool nach New York geschickt – ein Brief mit 9-Schilling-Briefmarken. Nun hat man ihn versteigert. Das Startangebot lag bei 60.000 Euro. Den Besitzer wechselte der Brief allerdings erst bei einem weitaus höheren Preis.