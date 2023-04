Bald wieder in Hamburger Hand: Gebäude der Finanzbehörde am Gänsemarkt. Archivfoto: imago images/imagebroker up-down up-down Schumacher-Bau am Gänsemarkt Für 119 Millionen Euro: Hamburg kauft die eigene Finanzbehörde zurück Von Markus Lorenz | 18.04.2023, 15:00 Uhr

Der Deal spülte 2006 eine satte Milliarde in Hamburgs Kasse – die Rechnung ging dennoch nicht recht auf. Nun will der Senat städtische Gebäude zurückkaufen. In einem besonderen Fall ist das gelungen.