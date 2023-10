Notfälle Fünf Verletzte nach Brand in Eidelstedt Von dpa | 08.10.2023, 09:06 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Eidelstedt sind in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Im Keller eines Mehrparteienhauses habe Mobiliar gebrannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle fünf Personen seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Ermittler gehen demnach von Brandstiftung aus. Zuvor habe es einen Streit unter Nachbarn gegeben, in dessen Folge es zu der Brandstiftung gekommen sei, hieß es.