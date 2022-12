Fünf Verletzte bei Hausbrand auf der Reeperbahn Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz Fünf Verletzte bei Hausbrand auf der Reeperbahn Von dpa | 11.12.2022, 09:27 Uhr

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-St.Pauli sind in der Nacht zu Sonntag fünf Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Person habe Brandverletzungen zweiten Grades erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Ein weiterer Mensch sei beim Sprung aus einem Fenster am Knöchel verletzt worden. Die übrigen drei kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.