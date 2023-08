Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Fünf Verletzte bei Brand in Asia Imbiss Von dpa | 02.08.2023, 11:02 Uhr

Bei einem Brand in einem Asia-Imbiss an der S-Bahnstation Heimfeld sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.