Millerntorplatz Fünf Jahre nach Schüssen auf Rockerboss: Frauen verhaftet Von dpa | 14.09.2023, 17:02 Uhr

Im Zusammenhang mit den Schüssen auf einen Rockerboss vor fünf Jahren am Hamburger Millerntorplatz hat die Polizei zwei Frauen festgenommen. Sie seien dringend der Beihilfe zum versuchten Mord verdächtig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen die 55-jährige Afghanin und eine 35 Jahre alte Deutsch-Afghanin seien Haftbefehle erlassen worden, die die Polizei am Dienstagmorgen in den Wohnungen der Frauen im Stadtteil Jenfeld vollstreckt habe.