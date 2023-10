Luftverkehr Fünf Flüge von Hamburg nach Hannover umgeleitet Von dpa | 09.10.2023, 16:22 Uhr | Update vor 29 Min. Luftverkehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Wegen der Sperrung des Flughafens Hamburg nach einer Anschlagsdrohung sind mehrere Maschinen nach Hannover umgeleitet worden. Fünf Flugzeuge seien stattdessen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet, sagte eine Airport-Sprecherin in Hannover am Montag auf Anfrage der dpa. Das erste war bereits kurz nach der Sperrung des Hamburger Flughafens umgeleitet worden.