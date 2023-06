Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Kriminalität Fünf Einbrüche auf Containergelände in Hamburg-Altenwerder Von dpa | 15.06.2023, 10:26 Uhr

Innerhalb von vier Tagen ist mehrfach auf einem Containergelände in Hamburg-Altenwerder eingebrochen worden. Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag sei bis Mittwochmorgen das Gelände fünfmal unerlaubt betreten worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. Dabei sind den Angaben zufolge knapp 20 Menschen angetroffen worden.