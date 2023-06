Apotheke Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Protest Frust über Gesundheitspolitik: Apotheken bleiben geschlossen Von dpa | 14.06.2023, 01:48 Uhr

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben am Mittwoch auch in Hamburg zahlreiche Apotheken geschlossen. „Bei anhaltenden Lieferengpässen, zunehmender Bürokratie, steigenden Kosten und einem stagnierenden Honorar wird es für junge Menschen leider immer unattraktiver, in der Apotheke zu arbeiten - oder gar selbst eine eigene Apotheke zu betreiben“, sagte der Präsident der Apothekerkammer Hamburg, Kai-Peter Siemsen.