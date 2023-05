Wetter in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Klima Frühling in Hamburg: milder als im Schnitt und zu trocken Von dpa | 30.05.2023, 12:26 Uhr

Der Frühling in Hamburg war in diesem Jahr mit 9,1 Grad milder als im Schnitt und mit 155 Litern pro Quadratmeter leicht zu trocken. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit. Die Werte zur international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegen bei 8 Grad und 163 Litern pro Quadratmeter. Die Sonnenscheindauer summierte sich in den letzten drei Monaten auf 540 Stunden (Durchschnitt: 470 Stunden).