Berlin Frühere Justizsenatorin Peschel-Gutzeit gestorben Von dpa | 04.09.2023, 16:41 Uhr Lore Maria Peschel-Gutzeit Foto: Rolf Haid/dpa

Die ehemalige Justizsenatorin in Hamburg und Berlin, Lore Maria Peschel-Gutzeit, ist tot. Die frühere SPD-Politikerin sei am vergangenen Samstag in Berlin gestorben, teilte ein Sprecher der Berliner SPD am Montag unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Peschel-Gutzeit, Fahrenbach & Breuer mit. Sie wurde 90 Jahre alt. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.