Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbi Protest Fridays for Future ruft zu „Klimastreik" in Hamburg auf Von dpa | 23.09.2022, 02:03 Uhr

Die Organisation Fridays for Future hat für Freitag (14.00 Uhr) auch in Hamburg zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz aufgerufen. Auf Kundgebungen in der Innenstadt sollen ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Klimaforscher Mojib Latif sprechen. Auch musikalische Beiträge und ein Poetry-Slam stehen auf dem Programm. Fridays for Future fordert vom Hamburger Senat, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen, die Innenstadt vom Individualverkehr zu befreien und die Klimaschutzmaßnahmen vierteljährlich zu überprüfen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) schloss sich dem Aufruf zum „Klimastreik“ an.