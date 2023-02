Wie hier bei dieser Demo wollten in Hamburg Klimaaktivisten gegen den Autobahn-Ausbau in Deutschland protestieren – mit einem gemalten Stoppschild auf dem Jungfernstieg. Archivfoto: Carsten Koall up-down up-down Gegen Autobahn-Ausbau Hamburg: Fridays for Future malt Stoppschild auf Jungfernstieg Von dpa | 03.02.2023, 15:19 Uhr

Die Mitglieder von Fridays for Future benutzten nach eigenen Angaben leicht abwaschbare Farbe und wollen ihre Malerei selbst wieder entfernen. Auch die Letzte Generation war am Freitag in Hamburg aktiv.