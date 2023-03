Eurovision Song Contest 2023 - «Unser Lied für Liverpool» Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Musik Frida Gold bei Prognosen zu ESC-Platzierung zurückhaltend Von dpa | 02.03.2023, 07:24 Uhr

Die Band Frida Gold („Wovon sollen wir träumen“) ist mit Prognosen zu einer Platzierung bei ihrer möglichen Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) zurückhaltend. „Wir denken eigentlich nicht in solchen Kategorien“, sagte Sängerin Alina Süggeler der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Wir tragen bestimmte Themen in unserem Herzen, die wir gerne verbreiten möchten“, sagte sie.