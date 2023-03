Jungheinrich Ersatzteilzentrum Kaltenkirchen Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Ex-Bosch-Manager Frey soll neuer Aufsichtsratschef bei Jungheinrich werden Von dpa | 06.03.2023, 17:33 Uhr

Der Aufsichtsrat des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich hat einen neuen Vorsitzenden nominiert. Auf den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Georg Frey solle der Manager Rolf Najork folgen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Dieser solle auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt und dann als Vorsitzender vorgeschlagen werden.