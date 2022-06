ARCHIV - Spielgeräte für Kinder stehen vor dem Hafthaus für weibliche Gefangene auf dem Gelände der JVA Billwerder. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Strafvollzug Frauenvollzug in Billwerder: Zwei Geburten in diesem Jahr Von dpa | 21.06.2022, 08:06 Uhr

Frauen kommen vergleichsweise selten in Haft. Nur in Ausnahmefällen sitzen Schwangere oder junge Mütter hinter Gittern. Jetzt hat der Hamburger Senat mitgeteilt, wie oft die Mutter-Kind-Station in der JVA Billwerder in Anspruch genommen wird.