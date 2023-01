Am Samstag kam es auf dem Gehweg der Meister-Francke-Straße in Hamburg-Barmbek-Nord zu einem Messerangriff auf eine Frau. Mutmaßlich, so die Information vor Ort, soll der Ex-Freund mindestens dreimal auf seine ehemalige Partnerin eingestochen haben. Dabei fügte der Mann der Frau Stiche im Bauch, Rücken und Beinbereich zu.

Vor Ort war die Rede davon, dass die Frau „nur bedingt ansprechbar“ gewesen war. Als ersten Rettungskräfte sowie Polizeistreifen vor Ort eintrafen, war der Täter bereits geflohen. Nur die schwer verletzte Frau lag auf dem Gehweg. Sie wurde, mit der Begleitung eines Notarztes, in ein Krankenhaus befördert. Die Meister-Francke-Straße wurde für Ermittlungsarbeiten komplett gesperrt.