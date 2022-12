Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg Frau verletzt Mann in Flüchtlingsunterkunft: Haftbefehl Von dpa | 16.12.2022, 15:52 Uhr

Nach der lebensgefährlichen Stichverletzung eines jungen Mannes in Hamburg-Ohlsdorf hat das Amtsgericht am Donnerstag Haftbefehl gegen eine 31 Jahre alte Frau erlassen. Der Lebensgefährtin des Mannes werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Freitag.