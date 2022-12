Die Hamburger Polizei ermittelt nun den genauen Tathergang. Symbolfoto: imago images up-down up-down Tathergang noch unklar Frau stirbt nach Angriff in Hamburg-Rahlstedt – Verdächtiger festgenommen Von dpa | 15.12.2022, 10:24 Uhr

Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hatten die Polizei am Mittwochabend alarmiert. Am Tatort ist eines der Fenster blutverschmiert.