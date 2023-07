Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg-Harburg Von dpa | 17.07.2023, 06:37 Uhr

Eine 79-Jährige ist bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg ums Leben gekommen. Außerdem seien fünf weitere Menschen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der Brand war in der Nacht zum Montag in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses entstanden. Die Ursache blieb zunächst unklar. Den Angaben zufolge war die Verstorbene pflegebedürftig und bettlägerig, weshalb sie sich nicht eigenständig aus dem brennenden Gebäude retten konnte. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Informationen.