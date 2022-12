Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Frau sticht Mann in Flüchtlingsunterkunft in Oberkörper Von dpa | 15.12.2022, 15:06 Uhr

In einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel in Hamburg-Ohlsdorf soll eine Frau einem 29 Jahre alten Mann in den Oberkörper gestochen und damit lebensgefährlich verletzt haben. Eine Mitarbeiterin des Hotels war auf den verletzten Mann in dessen Zimmer aufmerksam geworden und hatte die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zu dem Zeitpunkt seien in dem Zimmer auch zwei ukrainische Frauen gewesen. Beide waren als mögliche Täterinnen vorläufig festgenommen worden.