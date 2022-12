Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Femizid Frau mit Messer getötet: Mutmaßlicher Täter war Partner Von dpa | 16.12.2022, 16:16 Uhr

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 34-Jährige in Hamburg-Rahlstedt hat die Staatsanwaltschaft weitere Angaben zu der Tat von Mittwochabend gemacht. Der inzwischen in Haft sitzende Tatverdächtige sei der Lebensgefährte der Frau gewesen, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Freitag. Beide hätten gemeinsam in der Wohnung gelebt. Ob es vor der Tat einen Streit gab, konnte Oechtering nicht sagen. Die psychische Verfassung des 28-jährigen Mannes sei Gegenstand der Ermittlungen.