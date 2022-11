Der Ex-Mann der Frau wurde in Tatortnähe festgenommen. Foto: HamburgNews / Christoph Seemann up-down up-down Gewaltverbrechen Frau in Hamburger Wohnung erstochen: Ex-Mann unter Mordverdacht Von HamburgNews | 04.11.2022, 13:14 Uhr

Am Freitagvormittag wurde eine Frau in Ihrer Wohnung mit einem Messer tödlich verletzt. Es kam bereits zu einer Festnahme in unmittelbarer Nähe der Wohnung.