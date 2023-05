Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Frau fast totgeschlagen: Partner in Psychiatrie eingewiesen Von dpa | 31.05.2023, 11:13 Uhr

Nach der fast tödlichen Misshandlung einer Frau in Hamburg-Lurup hat das Landgericht ihren Partner in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zugleich sprach die Strafkammer den Angeklagte am Mittwoch vom Vorwurf des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung frei. Der 41-Jährige sei nicht kriminell, sondern psychisch krank, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Steinmann. Er leide an einer paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie.