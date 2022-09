Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Frau erstochen: Mann droht Unterbringung in Psychiatrie Von dpa | 27.09.2022, 16:31 Uhr

Im Prozess um die tödlichen Messerstiche auf eine 25-Jährige in Hamburg-Niendorf haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Die Beteiligten gingen davon aus, dass der 35-Jährige aufgrund seiner psychischen Situation zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sei, teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit.