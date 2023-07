Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Frau erstochen: Lebenslange Haft für Ex-Ehemann gefordert Von dpa | 06.07.2023, 18:21 Uhr

Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff auf eine Frau in Hamburg-Lohbrügge haben Staatsanwaltschaft und Nebenklage am Donnerstag eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Ex-Ehemann gefordert. Am 13. Juli soll nach Angaben des Gerichts die Nebenklage plädieren, danach könnte das Urteil gesprochen werden.