Kriminalität Frau durch ätzende Flüssigkeit auf Bussitz verletzt Von dpa | 10.04.2023, 14:47 Uhr

Eine 59-Jährige hat während einer Busfahrt in Hamburg-Lohbrügge Verätzungen an ihrem Gesäß erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahm die Frau in einem Bus der Linie 29 auf einem Sitz Platz und bemerkte dann eine Feuchtigkeit. Sie wechselte den Sitzplatz und nahm den Angaben zufolge nach Verlassen des Busses einen stärker werdenden Schmerz wahr.