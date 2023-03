Einsatzkräfte der Polizei führten die 58-Jährige in Handschellen ab. Foto: HamburgNews up-down up-down Polizei nimmt 58-Jährige fest Frau droht, Hochhaus in Hamburg in Brand zu setzen: Vorläufige Festnahme Von Yannick Kitzinger | 16.03.2023, 13:27 Uhr

Eine Bewohnerin eines Hochhauses in der Korachstraße in Hamburg-Lohbrügge hat am Donnerstagvormittag damit gedroht, Feuer in dem Haus zu legen. Die Polizei rückte an.