Hamburg Frau aus brennender Wohnung in Horn gerettet Von dpa | 27.02.2023, 08:05 Uhr

Ein Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Horn ist für eine Bewohnerin glimpflich ausgegangen: Einsatzkräfte retteten die Frau am Sonntag aus ihrer Wohnung, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Sie war noch ansprechbar und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Demnach hatte ein Anwohner die Frau in der verrauchten Wohnung gesehen und einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr stellte fest, dass mehrere Küchengeräte in Brand geraten waren. Diese konnten gelöscht werden. Warum die Geräte Feuer fingen, ist noch unklar.