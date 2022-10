Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Frau auf Zebrastreifen von Lkw erfasst: Tödlich verletzt Von dpa | 25.10.2022, 15:07 Uhr

Beim Überqueren einer Straße in Hamburg ist am Dienstag eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die ältere Dame habe die Straße im Stadtteil Hoheluft-Ost an einem Zebrastreifen überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Sie geriet unter den Lkw und sei möglicherweise auch überrollt worden. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Rettern der Feuerwehr blieben erfolglos. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben.