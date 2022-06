ARCHIV - Weiße Rosen liegen auf Stolpersteinen vor dem Hamburger Rathaus. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild FOTO: Malte Christians Rathaus Fraktionen übernehmen gemeinsam Pflege von Stolpersteines Von dpa | 02.06.2022, 16:16 Uhr

SPD, Grüne, CDU und Linke wollen künftig an zwei Gedenktagen gemeinsam für die Pflege der 21 Stolpersteine vor dem Hamburger Rathaus sorgen. Jeweils am 9. November, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, und am 8. Mai, der 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa markierte, sollen die Steine gereinigt und poliert werden, teilten die Fraktionen am Donnerstag mit. Am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, werden die 21 Steine bereits von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit gepflegt. Insgesamt erinnern in Hamburg mehr als 6000 Stolpersteine an Opfer der Nazi-Diktatur.