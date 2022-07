ARCHIV - Hamburgs Gleichstellungssenatorin und GFMK-Vorsitzende Katharina Fegebank. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Reinhardt up-down up-down Gleichstellungskonferenz Forderung: Öffentliche Mittel geschlechtergerecht verteilen Von dpa | 01.07.2022, 15:07 Uhr

Die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister der Länder (GFMK) hat den Bund aufgefordert, bei der Verteilung öffentlicher Gelder geschlechterbezogene Ungleichheiten stärker in den Blick zu nehmen. „Wir müssen das Geld, das der Staat ausgibt, viel gezielter einsetzen, um Gleichstellung zu erreichen“, sagte Hamburgs Gleichstellungssenatorin und GFMK-Vorsitzende Katharina Fegebank (Grüne) am Freitag zum Abschluss der zweitägigen Sitzung in der Hansestadt. Das sogenannte Gender-Budgeting müsse auf allen Ebenen durchbuchstabiert werden. Bayern lehnt das Gender-Budgeting in einer Protokollnotiz zum einstimmig beschlossenen Leitantrag „Aus der Pandemie lernen - für eine nachhaltige und krisenfeste Gleichstellungspolitik“ wegen eines zu großen Verwaltungsaufwands ab.