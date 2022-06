Michael Eggenschwiler gibt Interviews nach einer Pressekonferenz. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Luftverkehr Flughafenchef: „Wir haben zwei intensive Wochen vor uns“ Von dpa | 30.06.2022, 14:59 Uhr

Kurz vor dem Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein und Hamburg hat Flughafenchef Michael Eggenschwiler die Passagiere auf längere Wartezeiten eingestimmt. Die schnelle Erholung des Flugverkehrs weltweit bringe die Leistungsfähigkeit der Branche an ihre Grenzen. „Da gibt es nichts schönzureden, die Lage ist im Moment sehr, sehr angespannt“, sagte Eggenschwiler am Donnerstag. „Wir haben zwei intensive Wochen vor uns.“ Die Passagiere müssten sich auf gewisse Wartezeiten einstellen.