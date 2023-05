Großer Andrang am Flughafen Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Luftverkehr Flughafen: Zu lange Wartezeiten an Sicherheitskontrolle Von dpa | 17.05.2023, 12:11 Uhr

Angesichts längerer Wartezeiten für Passagiere vor der Sicherheitskontrolle hat der Flughafen Hamburg die Arbeit der Bundespolizei und des Sicherheitsdienstleisters FraSec kritisiert. „Die derzeitigen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle entsprechen nicht den Erwartungen, die wir als Flughafen an den Service der Bundespolizei und deren Dienstleister FraSec haben“, erklärte eine Sprecherin des Flughafens am Mittwoch. „Trotz unserer seit Monaten wiederkehrenden Ansprache müssen wir heute leider feststellen, dass die notwendigen Ressourcen für die Sicherheitskontrolle in Hamburg nicht durchgängig zur Verfügung stehen.“