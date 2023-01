Hamburger Flughafen Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr Flughafen verdoppelt Passagierzahl Von dpa | 03.01.2023, 12:20 Uhr

Nach den desaströsen Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hat der Hamburger Flughafen im vergangenen Jahr einen deutlichen Aufschwung erlebt, kann aber noch nicht an die Vor-Corona-Zeit heranreichen. Insgesamt nutzten im vergangenen Jahr 11,1 Millionen Passagiere den Helmut-Schmidt-Airport - mehr als doppelt so viele wie 2021, als es 5,3 Millionen Fluggäste waren, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.