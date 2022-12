Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburger Flughafen Flughafen: Start- und Landebahnen werden zeitweise gesperrt Von dpa | 16.12.2022, 11:48 Uhr

Für die Erneuerung der Oberfläche werden 2023 vorübergehend Start- und Landebahnen am Hamburger Flughafen gesperrt. „Das Start- und Landebahnsystem am Hamburg Airport ist zum Teil schon über 60 Jahre alt“, teilte der Flughafen am Freitag mit. Im Juni und September werde deshalb die oberste Deckschicht neu gemacht, um die Sicherheit zu erhalten. Da diese Arbeiten nicht im laufenden Betrieb vorgenommen werden könnten, seien Sperrzeiten von jeweils 28 Tagen pro Bahn erforderlich.