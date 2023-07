Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr Flughafen rüstet sich für Urlauberansturm zum Feriensstart Von dpa | 04.07.2023, 14:51 Uhr

Der Hamburger Flughafen rüstet sich für den größten Urlauberansturm seit Beginn der Corona-Pandemie. Zum Ferienstart erwartet Deutschlands fünftgrößter Airport bis zu 350.000 an- und abreisende Passagiere pro Woche, hieß es am Dienstag. „Das entspricht rund 80 Prozent von 2019 und bis zu 10 Prozent mehr als im Sommer 2022.“ An den stärksten Tagen wie zum Beispiel am Freitag kommender Woche (14. Juli) sind es den Angaben zufolge voraussichtlich über 50.000 Fluggäste und bis zu 175 Abflüge und 175 Ankünfte. Die Sommerferien beginnen in Hamburg am 13. Juli, in Schleswig-Holstein vier Tage später.