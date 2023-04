Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Warnstreiks Flughafen kündigt Absage aller Abflüge ab Hamburg an Von dpa | 18.04.2023, 18:26 Uhr

Wegen eines erneuten Warnstreiks in der Sicherheitskontrolle werden am Donnerstag und Freitag am Hamburger Flughafen alle Abflüge gestrichen. Nach aktuellem Stand müssten 152 Abflüge am Donnerstag und 156 am Freitag ausfallen oder ohne Passagiere stattfinden, teilte der Flughafen am Dienstagabend mit.