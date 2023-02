Viele Passagiere am Hamburg Airport müssen sich am Montag spontan umorientieren. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Vier Verbindungen betroffen Warnstreik sorgt am Montag für einzelne Ausfälle am Hamburger Flughafen und | 27.02.2023, 09:20 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 27.02.2023, 09:20 Uhr

Am Hamburger Flughafen sind am Montag mehrere Flüge gestrichen worden. Grund ist der Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf. Was Passagiere jetzt wissen müssen.