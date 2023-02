Andrang an der Sicherheitskontrolle des Hamburger Flughafens. Archivfoto: Bodo Marks up-down up-down Maßnahmen gegen neuen Chaossommer Hamburger Flughafen: Passagiere können bald Termine für Sicherheitskontrollen buchen Von Markus Lorenz | 21.02.2023, 16:23 Uhr

Die Menschen fliegen wieder – und die Flughäfen tun sich schwer mit dem neuen Ansturm. Am Helmut-Schmidt-Airport sollen die Reisenden in diesem Jahr weniger Zeit in Warteschlangen verlieren.