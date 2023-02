Tourismus Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr Flughafen erwartet in Ferien 210.000 Passagiere pro Woche Von dpa | 21.02.2023, 12:04 Uhr

Der Flughafen Hamburg rechnet in den Märzferien mit etwa 210.000 Passagieren in der Woche. Das entspreche bei 1700 Starts und Landungen etwa einer Auslastung von rund 80 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler am Dienstag. Während der Osterferien gehe er von etwa 270.000 Passagieren und 1900 Starts und Landungen in der Woche aus. Spitzenwerte mit bis zu 350.000 Passagieren in der Woche und damit etwa 85 Prozent der Vor-Corona-Zeit erwarte man während der Sommerferien.