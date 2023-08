Theater Florence Kasumba übernimmt Rolle in Musical „Mamma Mia!“ Von dpa | 23.08.2023, 09:07 Uhr Florence Kasumba Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down

Die international bekannte Schauspielerin Florence Kasumba (46, „Black Panther“, „Tatort“, „Deutschland 86“) tritt nach zehnjähriger Pause wieder auf der großen Musicalbühne auf. Kasumba wird vom 8. September an eine der Hauptrollen im Hamburger Erfolgsmusical „Mamma Mia!“ übernehmen, wie der Veranstalter Stage Entertainment am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Sie werde bis Januar 2024 in die Rolle der mondänen Tanja schlüpfen. „Ich freue mich schon sehr auf meine Zeit bei „Mamma Mia!“. Es ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass ich Zeit für ein längerfristiges Bühnenengagement habe“, sagte Kasumba dazu laut Mitteilung.