ARCHIV - Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Notfall Fliegerbombe an Baustelle in Hamburger Hafencity gefunden Von dpa | 22.07.2022, 20:58 Uhr

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Freitagabend an der Baustelle des Elbtowers in der Hamburger Hafencity eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Am Freitagabend berichtete die Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter, dass der Blindgänger unschädlich gemacht wurde. Nach Angaben der Regionalleitstelle fehlte der hintere Teil der 500 Kilogramm schweren Bombe.