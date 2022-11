Fielmann Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Optiker Flaue Konsumstimmung: Fielmann senkt Ergebnisprognose Von dpa | 02.11.2022, 13:37 Uhr

Die Optikerkette Fielmann senkt ihre Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Die hohe Inflation und die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine belasteten das Konsumverhalten europaweit zunehmend, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Auch die Corona-Pandemie beeinflusse das Geschäft weiterhin. Das Ergebnis vor Steuern erwartet Fielmann daher nun bei mehr als 160 Millionen Euro, nach zuvor avisierten mehr als 190 Millionen Euro.