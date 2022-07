Auch Senator Andreas Dressel fährt gerne mit den Öffentlichen. FOTO: Marcus Brandt up-down up-down 9-Euro-Ticket Finanzsenator Andreas Dressel am Boden: Ausflug mit der Bahn „in vollen Zügen genossen“ Von dpa | 21.07.2022, 15:01 Uhr

Offenkundig mit 9-Euro-Ticket, ohne Sitzplatz in einer vollen Regionalbahn, aber mit Humor hat Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel am Hitze-Mittwoch einen Ausflug an die Ostsee unternommen.