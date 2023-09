Einzelhandel Fielmann erwartet nach US-Übernahme mehr Umsatz Von dpa | 01.09.2023, 08:45 Uhr Augenoptiker Fielmann Logo Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down

Der Optikerkonzern Fielmann erwartet nach dem Abschluss der Übernahme des US-Konkurrenten SVS Vision mehr Umsatz für das laufende Jahr. Der Außenumsatz dürfte 2023 um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Bislang hatte Fielmann hier ein Plus von sieben bis zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr angepeilt. Die Optikerkette hat die Übernahme von SVS Vision am Donnerstag vollzogen und wird das US-Unternehmen ab 1. September konsolidieren.