Feuerwerk bleibt auch bei diesem Jahreswechsel an einigen Orten in Hamburg verboten. Symbolfoto: Marianne Meißner Silvesternacht Feuerwerk rund um Binnenalster und auf Rathausmarkt in Hamburg verboten Von dpa | 09.12.2022, 10:01 Uhr

Wer an Silvester böllern will, sollte die Hamburger Innenstadt und die Binnenalster am besten meiden. Denn dort sind Knaller und Feuerwerksraketen auch dieses Jahr wieder verboten. Aber es sind auch bestimmte Sachen erlaubt.